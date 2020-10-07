台灣民意基金會日前公布民調，對於蔡政府開放美國萊豬進口，有約6成的人不贊成，不贊成比贊成者人多28個百分點，民眾反對聲浪大。台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，有長期和短期的因素存在。他直言，蔡政府主要決策官員和民進黨高層若不改傲慢態度，降低姿態誠懇向社會說明和說服，明年國民黨發動萊豬公投恐過關，將成蔡政府重大災難，勢必嚴重衝擊民進黨2022地方大選。

蔡政府開放含瘦肉精美國豬肉進口政策，引起強烈反彈！游盈隆認為，長期的因素是台灣長期藍綠政黨惡鬥，國民黨政府要開放有瘦肉精的美豬、美牛進口，民進黨就激烈反對；政黨輪替後，民進黨政府要開放，就換國民黨反對。因此，兩大黨支持者被訓練成認為，含萊克多巴胺的美國豬肉和牛肉很毒不能吃，吃了傷害健康，對一般社會大眾也造成「萊克多巴胺美豬」不能吃的刻板印象。反對含瘦肉精美國豬肉進口，變成台灣社會共識，不論哪黨政府施政上，都有很大難題和困擾，變成社會進步的阻礙，「兩大黨所造的業，兩大黨需負起責任」。

至於短期因素，游盈隆說主要是蔡總統開放美豬決策，事起倉促，程序上沒有事先照會立法院和在野黨，也沒事先和社會大眾做適度溝通。之前指責馬政府開放美牛沒做的事情，現在自己也犯一樣錯誤，引起社會反彈。

游盈隆表示，不論蔡政府宣布開放含瘦肉精美豬的目的多神聖，會怎樣提高台灣國際地位、跟國際接軌、或促進提升台美經濟貿易關係，在政策形成的手段面和程序面該檢討的很多。整個執政團隊姿態應放低放軟，謙卑跟人民說明、請求人民諒解。最新民調顯示，在二十歲以上台灣人當中，六成反對蔡政府開放含瘦肉精美國豬肉進口，顯示蔡總統和蘇內閣在相關政策說明和社會溝通方面並沒有成功，甚至可以說很失敗。

游盈隆示警，蔡政府主要決策官員和民進黨高層若不改傲慢態度，不願也不能謙卑檢討反省過去的錯誤，降低姿態誠懇向社會說明和說服，明年國民黨發動的萊豬公投就可能過關，成為蔡英文政府的重大災難，也勢必嚴重衝擊民進黨2022地方大選。

(中時新聞網)