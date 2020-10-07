立法院國民黨團提出「政府應請求美國協助抵抗中共」、「台美復交」等2個議案，被中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博痛批「沒出息」，還說「未來的兩岸和平和國家統一是指望不上他們了」。國民黨副祕書長謝龍介7日回嗆「大錯特錯」，指兩岸和平統一本來就要靠國民黨，如果媒體以這種思維來思考，將不符合兩岸所有人民的期待。

謝龍介指出，環球時報與台灣某些特定媒體一樣都是靠意識形態；兩岸和平統一本來就要靠國民黨，國民黨提出「政府應請求美國協助抵抗中共」、「促成台美復交」等議案，就是在捍衛中華民國主權，就是要讓台灣、中華民國的所有人民理解，台灣現在在國際上的形勢是如何？將來會面對什麼樣的事實？

「海水退了，才知道誰沒有穿褲子！」謝龍介認為，這2個議案通過後，民進黨就應該去執行，因為現在行政權在民進黨的手上；不料，外交部長卻說，不願意跟美國建立邦交，建立正常關係。

謝龍介強調，一個國家凸顯主權，就是能參加以主權為基礎的國際組織，像是聯合國，或有承認你是主權獨立的邦交國，這就是凸顯國家主權最主要的兩個目標；但執政黨的部長竟然說，不願意跟美國建交，所以國民黨提出這2個議案，就是要讓台灣的人民、執政黨與在野黨，都有義務讓人民知道我們處在什麼樣的狀況？將面臨什麼樣的危機？會有什麼樣的機會？如此的話，大家才可以理性來討論這些公眾議題。

至於中共媒體認為，兩岸和平統一不再寄望國民黨，那就大錯特錯；國民黨就是擔心兩岸的兵凶戰危會越來越嚴重，所以提出中華民國就是一個主權、獨立的國家，在兩岸統一之前如何做最好的談判？我們也奉勸蔡英文總統勇敢面對兩岸問題，勇敢跟大陸來對談。

謝龍介還說，國民黨一路以來就是在捍衛兩岸如何和平發展，也支持兩岸不斷擴大交流；國民黨支持的就是透過交流可以求同存異，以及兩岸追求和平穩定的合作跟發展，如果媒體以這種角度來思維的話，不僅不符合2300萬人的期待，也不一定會符合大陸14億人的期待。

(中時 )