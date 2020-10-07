NCC日前公布OTT專法《網際網路視聽服務管理法》草案，民進黨立委今邀集台灣OTT業者，對NCC訂定專法表示高度肯定。(朱真楷攝)

NCC日前公布OTT專法《網際網路視聽服務管理法》草案，民進黨立委今邀集台灣OTT業者，對NCC訂定專法表示高度肯定。同時，為求優化產業環境，建議專法內容，可設法阻斷境外盜版影音APP上架，並阻斷金流；而包括YouTube、Facebook等平台也應一併納管，確保台灣影音業者能在公平環境中競爭。

「OTT」，over­the-top的縮寫，各方解釋不一，但大抵上，可簡單理解為隨選視訊，例如Netflix、愛奇藝、YouTube等，均是提供OTT影音服務。

NCC（國家通訊傳播委員會）在今年7月時公布被稱為「OTT專法」的《網際網路視聽服務管理法》草案，引發產業界及學界高度期待，認為該法將有助創造台灣優質影視環境。民進黨立委今偕同OTT業者召開記者會，盼能讓「OTT專法」更為優化。

民進黨立委陳素月表示，台灣影視產業曾席捲亞洲，但隨著中國盜版網站猖獗，造成台灣影視創作者的努力，都變成非法業者的謀利工具；尤其近年來盜版網路平台出現，更是讓台灣業者血本無歸。因此，OTT專法的設立，期待能正面解決盜版網站的問題，保障台灣本土OTT產業擁有合理的發展環境。

台灣OTT產業協會理事長錢大衛則指出，目前網路盜版造成台灣影視業者的損失每年高達283億，這些錢最終都不會流回本土的影視製作；因此，期待OTT專法也能針對盜版問題多家關注，這是扶持台灣合法業者的首要工作。

錢大衛說，目前業界對於杜絕盜版的方法，大致有兩種。第一是管理網路電信機房，有效阻斷盜版業者，讓盜版的影視音無法透過網路傳給消費者；第二是阻斷金流，讓盜版業者無法收到消費者的費用。另外，也期待NCC能透過此次立法，將App store也納入管理，讓盜版業者的App無法上架。

OTT協會秘書長何明達則說，Google的PLAY商店、蘋果的App Store，都已成為盜版影音的散播管道，因此專法是應提供法源，讓PLAY商店、App Store等平台將盜版影音的App下架。

OTT六大公協會代表也共同呼籲，NCC願意透過專法健全OTT產業，產業界非常肯定，為了優化立法，期待NCC能在「抓大放小」的方向上，也將台灣網路市場最大的影音頻台YouTube、Facebook也一併納管，讓國內外的影音產業、平台能在公平的環境中競爭。

(中時 )