提姆本屆法網男單止步8強。（美聯社）

一場5小時又8分鐘的苦戰，讓阿根廷職業男網選手舒瓦茲曼（Diego Schwartzman）換來一張法國網球公開賽男單4強門票，這是他生涯第一次打進四大滿貫賽準決賽。

舒瓦茲曼以7比6（7比1）、5比7、6比7（6比8）、7比6（7比5）、6比2力克大會第3種子提姆（Dominic Thiem），明天將和西班牙「紅土之王」納達爾爭奪今年法網男單決賽門票。

身高170公分的舒瓦茲曼被外媒形容是職業男網中的「小巨人」，同日他和同胞女將波多若絲卡（Nadia Podoroska）都收下單打4強席次，讓這一天的法網成了阿根廷日，賽後舒瓦茲曼說：「提姆是當今網壇最棒的球員之一，他也是我最好的朋友，我很尊敬他。所以這一勝對我來說很重要，在第二跟第三盤我對自己的表現有點惱火，也對自己大叫，因為我錯過好多機會。」

「但拜託，今晚我的表現值得拿下勝利。」舒瓦茲曼如此定自己，而他在法網之前的羅馬大師賽，曾在8強賽擊敗過納達爾，最後一路晉級到決賽，才不敵喬柯維奇（Novak Djokovic）屈居亞軍。

(中時 )