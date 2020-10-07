鍾采羲五官精緻神似何超蓮。（圖／翻攝自iris_babepig IG）

鍾采羲8月才跟男友申請結婚。（圖／取自《on.cc東網》）

30歲女星鍾采羲（本名：鍾永慧）由於外形神似賭王千金何超蓮，一出道就被冠上「E乳版何超蓮」、「翻版何超蓮」封號，今年5月她和圈外男友張顯琛（Adrian）拍婚紗照，8月兩人遞交擬結婚通知書，昨(6日)她受訪突然喊不結婚了，稱自己其實是問題少女，不適合結婚，讓外界傻眼。

鍾采羲出身在富豪之家，曾是Sanrio設計師，也演出過電影《賭城風雲III》，出了多本寫真集，2012年她為內衣秀站台，鬧出走光疑雲，當時媒體問她是否有男友？她逗趣回答沒戀情，「我很Dry啊！」今年5月傳出她將嫁給從事金融業的老同學，她強調不會引退當少奶奶，言下之意不打算放棄演藝事業。

據《東網》報導，鍾采羲5月才與未婚夫拍好婚紗照，8月申請結婚，最近卻大逆轉宣布分手，直言婚禮已經是過去式，問她原因，她說自己不適合談戀愛，和未婚夫個性不合，「算命的也說我會晚婚，要35、36歲才會找到另一半」。

鍾采羲又說：「本身我是問題少女啦！比較情緒化，需要人照顧幫忙的，需要找一個年紀大、成熟的男人幫我分擔」，所以才決定退婚，她又指媽媽最近健康出問題，血管栓塞，醫生說這種病會遺傳，讓她很擔心母親健康，也開始為自己未來煩惱，要提早注意自己身體狀況，「其他都算是小事」。

(中時新聞網)