永和大陳社區公辦都更單元2將在年底完工交屋，但其他單元整合難度高，廠商意願低，新北市長侯友宜今市政會議表示，永和地區地狹人稠，違章建築多，大陳社區都更是重要指標，本月底5、6、7將上網公告招商。新北市都更處指出，獎勵比照單元2，最高2倍，盼能吸引業者興趣。

永和大陳社區位於新店溪畔，現有建物屋齡皆已60餘年，相當窳陋老舊，亟待更新，市府為了改善當地生活環境，畫定「策略性再開發地區」並區分為7個更新單元，其中更新單元2已經招商成功，預計今年底完工交屋。

新北市長侯友宜7日在市政會議指出，永和地狹人稠，公共空間不足、大量違章建築建構，是永和給大家的印象，都更是解決這些困境的重點任務。

侯友宜說除了大陳社區公辦都更指標性案件，還有永和樂華夜市爛尾樓、中正路廢棄房屋處理，該做的事不能手軟，爛尾樓要與業者合作，不然就要展開公權力。

另外包括永和行政院區都更，牽涉警察局、公所等環境再造，難免會碰上阻力，但城鄉局一定要做好溝通，有些聲音要主動全力說明。

都更處總工程司李擇仁說，單元5、6、7獎勵比照單元2，且都更容積獎勵額度更明確，另外履約保證金門檻降低，取消整合不成的沒入保證金機制，公益設施更彈性選擇，預計本月底公告招商。

(中時 )