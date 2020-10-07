曾姓驗光師自製「核桃灸」眼鏡，聲稱可治療眼疾、預防近視度數增加，以每次2000元價格替客戶治療。衛生福利部認定曾男宣稱療效涉及醫療行為，但他無醫師執照，台北地院依違反醫師法等罪判他1年徒刑，緩刑2年。

59歲曾男於2018年3月到2019年7月間，在新北市某眼鏡行張貼海報，宣傳自製「核桃灸」眼鏡可治療眼疾、預防近視度數增加，並在眼鏡行內對客人使用，在眼鏡外部點火，溫薰客人眼部，每次治療收費2000元。

北院認為，曾男將鏡框、核桃殼、艾草條組合成「核桃灸」眼鏡，符合製造定義，經函詢衛福部，衛福部認為應視為藥品，溫薰客人眼部則涉及醫療行為，曾男同時違反《醫師法》及《藥事法》製造偽藥罪。

不過，曾男遭檢舉後就坦承犯行，法院審理期間，他與檢方認罪協商，同意捐5萬元給「陳忠純紀念促進醫病關係教育公益信託財產專戶」，北院考量他未造成醫療傷害，營業規模不大，命他再支付公庫10萬元，並予以緩刑。

(中時 )