台北歐姓男子在出租3處套房靠收租金為業，但他所提供熱水器設備未具有強制排氣功能，再加上陽台加裝鋁窗影響空氣流通，致2名房客一氧化碳中毒死亡，刑事部分他遭判囚1年定讞，民事部分，一審判賠453萬元，二審改判他須賠死者家屬424萬多元。可上訴。

歐男明知套房的陽台已加裝鋁窗，影響空氣流通設施，而陽台所裝設的瓦斯熱水器又未具備強制排氣功能，2016年3月到8月間租房的吳女致電向他要求加裝強制排氣設備，歐男竟拒絕。

去年2月26日晚間，吳女與其男友王姓男子在套房的浴室內洗澡時，吳女未注意該陽台因衣櫃、雜物堆置，已影響室內空氣流通，且陽台鋁窗僅開啟一縫隙，致熱水器燃燒瓦斯不完全產生一氧化碳充斥室內無法排出，吳、王吸入過量一氧化碳而中毒、窒息死亡。

王男父母提告向歐求償，台北地方法院判他須賠償453萬元，高院也認定歐男有疏失，但王使用熱水器時疏未開啟鋁窗，加強通風，也須負10％過失負過失責任，審酌賠償金額後判賠歐須賠償424萬4809元。可上訴。

(中時 )