女星趙薇除是知名「瓊瑤女郎」外，婚後有了另一個身分「女版巴菲特」，她最近風光加入浙江衛視《演員請就位》節目，但其實滿身官司，正好碰上浙江祥源文化股份有限公司、趙薇證券虛假陳述責任糾紛的二審判決公布，結果是趙薇連敗102場二審官司，賠償金額高達人民幣8400萬(約台幣3.6億)。

以《還珠格格》小燕子一角走紅的趙薇，不但拓展演藝經歷當導演，她2008年嫁給富商黃有龍，跟丈夫一起投資，夫妻倆婚後身家高達近百億人民幣，而她近年頻接綜藝、真人秀，最近正錄《演員請就位》，沒想到碰上祥源文化、趙薇證券的虛假陳述責任糾紛二審判決，據《搜狐娛樂》報導，因為趙薇沒能提出新事證，因此遭法院駁回上訴，維持一審判決，讓她繼續吃下大量敗仗。

據悉，當年趙薇夫妻旗下公司「龍薇傳媒」，2018年涉空殼收購上市公司祥源文化(前萬家文化)超過50倍股份，兩人因此被官方處罰，禁入證券市場5年，又2019年以來被百位小股東們控告虛假陳述，這些事蹟一度遭到央視點名批評，而趙薇前前後後面對500多起索賠官司，目前已走至一審程序全部結束，如今因上訴失敗，恐全將以敗訴結案，預估賠償金額高達3億6千萬台幣。

知情人士透露，趙薇之所以近年積極在螢光幕前露面，接下大大小小綜藝，真人秀更是一檔接一檔，這些她過去都很少願意接，如今大改態度，推測是要搶錢補坑，不料遇上陸官方頒布「限薪令」，每季「藝人總片酬」不可超過1千萬人民幣(約新台幣4340萬)，但傳出趙薇之前簽約的酬勞一季約5千萬台幣，如今照這規定，節目開播時她得吐還給電視台4千萬，想必相當鬱悶。

(中時新聞網)