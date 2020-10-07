最新媒體民調顯示，下一任國民黨黨主席人選中，前國民黨主席朱立倫的支持度最高，其後則是前高雄市長韓國瑜。而針對國民黨江啟臣連任的機會更是引發外界關注，雖然各方尚未表態，但藍營內部可能人選也都成為討論焦點。對此，江啟臣今(7日)在廣播節目中則表示，「跟韓國瑜友誼堅定」。

針對國民黨明年黨主席選舉，廣播節目主持人王淺秋今(7日)在節目「8點千秋萬事」中談到，這個位置真的很搶手？但很多人都不知道「你跟韓國瑜是好朋友，交情很深，外界想要見縫插針， 想要搞成各種關係...。」

對此，江啟臣則是大笑回應，外界這樣做「無法得逞」，兩人是堅定的友情。另外，他也透露，自己走到黨主席的路都不是自己想像中或是規劃到的。

明年國民黨黨主席將進行改選，目前有多位人士都被點名可能投入明年國民黨黨主席的戰局。根據《ETtoday新聞雲》調查，目前民眾最支持擔任國民黨黨主席為朱立倫（26.8％），其次為韓國瑜（15.7％）、江啟臣（6.4％）、周錫瑋（4.8％）、馬英九（4.6％）、洪秀柱（3.2％）。

而資深媒體人韋安則是分析，只要新北市長侯友宜支持江啟臣，不管民調如何，他要連任沒問題，其中一點是因為國民黨選舉是黨員封閉式選舉，與大眾民意不太相干。

(中時新聞網)