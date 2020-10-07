美國即將到來的總統大選引發全球關注，而近日川普傳出確診新冠肺炎的消息，為整場大選投下震撼彈，目前各式民調中，多個民調皆由拜登領先，許多支持者都相當振奮，但拜登自己卻在推特上表示「請忽略民調」，希望支持者出來投票，這才是最重要的。

拜登的這個說法讓網友想起前高雄市長韓國瑜，在去年年底競選總統時，也曾經呼籲支持者不要太在意民調，更說出「民調冷冰冰、民心熱呼呼」等話，呼籲支持者不要被數字給蒙騙，提起支持者的士氣；網友也指出，當時韓國瑜說出這種話時，民調是落後的，但是如今拜登卻在民調領先時這樣講，直呼真的是「不簡單！」

美國大選的變化之大，「十月驚奇」尚未結束，沒有人可以預言最後選舉的結果將是如何，而川普更有四年前在民調上慘輸給對手希拉蕊，最後選舉人票卻獲勝當選的情形，這也讓拜登在這次選舉中格外小心。

對於拜登與川普的民調以及拜登在推特上的呼籲，網友在論壇上討論指出「他的意思比較像是不要因為民調高就鬆懈吧」、「民心熱呼呼」、「得民調者得痔瘡」、「怕跟之前一樣，大家都是萬人響應，零人投票」、「韓總領先世界」、「宋楚瑜當年就是被假民調害的，泛藍全部棄保跑去投連戰」。

(中時新聞網)