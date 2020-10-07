民進黨立委賴惠員今日於立院內政委員會質詢時爆出，高雄治安不佳，9月29日在酒店前竟發生暴力事件，又再加碼指稱，7月時因行政院長蘇貞昌說「酒店前發生槍戰，警察局長就下台」，警政署立刻撤換台南、高雄警察局長，9月的案子卻只懲處基層警員，根本是「兩套標準」。

賴惠員指出，9月29日時，高雄一夜發生3起暴力事件，地點在知名茶莊及酒店前面，事隔不到1周，警政署決定懲罰6名中低階的警務人員，高雄治安顯然不佳。

賴惠員說，7月時因台南、高雄發生多起暴力事件，蘇貞昌說「只要在酒店門口發生槍戰或治安情況，局長就要下台。」結果警政署隨即報請撤換台南、高雄市警察局長，但這次卻懲處基層，保護高階警官，是否有雙重標準？

警政署副署長黃嘉祿回應，相關懲處是內政部長的權限，警政署只能建議，無法處理。賴惠員說，這樣的說法不是事實，很多事情都是警政署處理。

黃嘉祿表示，有關懲處是否適宜，局長的部分個人無法回答，但分局偵查隊長跟所長等基層警員的部分，地方縣市的警察局長有權利去調整。

賴惠員指出，所以你們就是兩套標準嘛，如果打算處罰，就說這有前例可循，若是不想處罰的，就說可以互調、不一定要撤換等等，說來說去都是你們在講。

內政部次長邱昌嶽回應，直轄市警察局長是重要職務，所有考量都是以穩定治安為重，所以7月警政署才會報請調整警察局長職務。賴惠員說若以7月的標準，9月發生的治安事件，高雄市警察局長就不該調嗎？邱昌嶽表示會協同警政署再做檢討。

(中時 )