大陸車市傳統旺季來臨，車用端子及連接器廠-胡連(6279)營運可望逐步加溫，胡連初估，9月合併營收將優於去年同月，看好大陸車市需求反彈，且新產品出貨成長，胡連營運可望受惠，亞系外資出具報告力挺胡連，重申「買進」評等，目標價上調至110元，胡連盤中股價強勢走高。

胡連產品以車用端子及線束為主，原本客戶多為大陸車廠，不過近幾年公司積極布局東南亞及歐洲市場，並順利切入電動摩托車領域，逐步擺脫客戶及產品過度集中的問題，亦讓公司營運在全球車市飽受新冠肺炎疫情衝擊處於低迷之下相對平穩。

隨著傳統旺季來臨，大陸車市銷售也持續攀升，根據中國汽車工業協會(中汽協)公布數據，大陸8月汽車銷量為218.6萬輛，月增3.5%，年增11.6%，新能源汽車銷量為10.9萬輛，月增11.7%，年增25.8%，累計前8月汽車銷量為1455.1萬輛，年減9.7%，新能源汽車銷量為59.6萬輛，年減26.4%，由於9月起進入大陸車市銷售旺季，市場預期，大陸汽車銷售將進一步攀高。

大陸車市需求回溫，胡連業績自9月起展現成長力道，胡連表示，9月合併營收將優於去年同月，第4季因是傳統旺季，目前訂單滿載，廠區都在加班生產，第4季業績可望有不錯表現。

亞系外資報告指出，大陸汽車逐漸復甦，我們預計胡連將可受惠於吉利汽車、長安汽車及長城汽車訂單增加，尤其是胡連現在為吉利汽車12款車型提供保險絲盒，約佔總銷量的50%，雖然今年胡連大陸地區銷售較去年減少5%，但預期胡連在大陸商用EV/OEM客戶高頻高速連接器新產品推出及大陸車市復下，2021年將可年成長20%。

在非大陸地區方面，亞系外資表示，由於印尼逐漸放鬆限制，胡連在非大陸地區訂單在9月轉為年成長，我們預估，胡連今年第3季及第4季在印尼當地的銷售分別年減39%及12%，優於第2季的年減75%。

大陸地區車市復甦及非大陸地區開始恢復拉貨，讓胡連營運增溫，亞系外資預估，胡連2020年/2021年大陸地區營收將分別年減5%及年成長20%，加上產能利用率改善，我們調高胡連2020年/2021年獲利27%/3%，重申「買進」評等，目標價上調至110元。

(時報資訊)