鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）今（7）日公告，已與汽車大廠戴姆勒（Daimler）針對LTE相關的無線通訊標準必要專利（SEP）達成許可協議。此協議將進一步強化夏普與零件供應商的既有許可協議，並概括絕大多數的戴姆勒汽車產品。

夏普表示，目前已對許多領導公司提供LTE無線通訊標準的必要專利授權，未來將基於「公平、合理和非岐視」（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND）的條件下，繼續將標準必要專利授權給其他公司。

夏普於德國慕尼黑地方法院對戴姆勒提告，指控戴姆勒旗下適用LTE通訊標準專利的汽車產品侵害夏普專利權。慕尼黑地院於當地時間9月11日判決夏普勝訴，認為戴姆勒應支付損害賠償、提交侵權產品銷售資料，並准許夏普提出損害賠償及禁制令請求。

夏普表示，公司20多年來致力研發3G、4G、5G等行動通訊技術的核心技術及專利申請，目前擁有6000多項相關標準必要專利，為相關產品提供價值。未來將持續研發5G等無線通訊的核心技術，致力實現「以8K＋5G和AIoT改變世界」的事業願景。

(時報資訊)