據實價最新資料，台北市大安區知名豪宅「和平大苑」今年8月成交一戶27樓，總價2億1650萬、單價每坪約169.8萬，是和平大苑今年首度揭露高樓層交易。今年房市熱絡，各豪宅陸續傳出交易，依據實價統計，今年1~8月台北市豪宅交易共140筆，平均每月成交17戶以上。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，各國貨幣寬鬆，高端買方手握大筆資金需要投放標的，因此高總價、低風險的台北市豪宅備受青睞。

綜觀今年1~8月實價登錄所揭露的台北市豪宅交易，目前以中山區成交量最大，總計39筆，大安區居次，共32筆，在成交均價的部分，松山區以每坪143.5萬奪冠，信義區133.3萬位居第二。郎美囡指出，台北市今年豪宅新案少，以中古豪宅為交易大宗，中山區大直一帶豪宅林立，是今年成交主力，信義區及大安區則為豪宅指標地段，故無論交易價、量都在台北市前三名，至於松山區今年均價受到「潤泰敦峰」拉抬，因此成為台北市豪宅單價第一高的行政區。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，今年下半年房市交易價量俱增，市場資金動能強勁，預期第四季依然能維持這波熱度，尤其高端買方購買力提升，豪宅市場今年可穩定成長。

(時報資訊)