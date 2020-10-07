有港系外資持續力挺聯發科(2454)，目標價維持在1200元，看好聯發科將回歸基本面，在外資護航下，聯發科今盤中股價急拉，放量大漲6%，股價最高達655元，約11:45分時，成交量已經達1.23萬張，跳回季線大關。

聯發科先前受到華為風暴襲擊，股價一路向下修正，近來股價出現止跌回溫跡象，先前有港系外資將聯發科目標價一舉上調到1200元，儘管其後華為禁售令升級，但該港系外資並未調降目標價，依舊看好聯發科千元實力，港系外資最新提出看法指出，預期聯發科股價表現將重新回歸基本面」，主要是有鑑於智慧型手機業務成長空間大，還有成長性、特殊應用晶片(ASIC)業務也開始進入收割期，強調聯發科股價具有一定支撐力道。

華為在禁令上路後，預計聯發科第四季來自於華為的訂單比重將大幅銳減，目前仍須靜待美國方面的出貨許可，而港系外資表示，其實自9月開始，陸系品牌OPPO、vivo以及小米就已經積極填補華為在聯發科遺留的大多數空缺，且就算是市場有聲音指出，假設最終高通獲得出貨許可，但聯發科沒有，預計高通也沒有足夠的產能以及支援完全吃下，加上高通是中芯的重要客戶，目前中芯同樣面對禁令，故不必過於擔憂。

另外，港系外資也看好，聯發科的成長型業務以及ASIC也具有巨大成長空間，所以長線競爭力仍然很穩固。

(時報資訊)