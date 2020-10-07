美國總統叫停新紓困案談判，以及美國石油協會（API）公布的最新數據顯示上周原油庫存增幅超出預期，受此打擊，周三原油價格大跌。

目前美國期油下挫2.07%，報每桶39.83美元。布蘭特期油跌1.71%，報每桶41.92美元。

仍在接受新冠肺炎治療的川普周二突然宣布已指示其政府談判代表停止與民主黨的新紓困案談判，直到大選之後。這意味著。受到疫情重創的美國企業與個人，在大選之前已無望獲得進一步的政府救濟，使美國經濟前景更添不確定性。

稍早前，美國石油協會（API）公布，上周（截至10月2日）原油庫存增加95.1萬桶，約為4.954億桶，遠超出市場預期的增加29.4萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存增加74.9萬桶。

上周汽油庫存減少86.7萬桶，超出市場預期的減少47.1萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存上周減少100萬桶，略超出市場預期的減少99.5萬桶。

此外，API公布上周美國煉廠煉油量增加16.9萬桶/日，美國原油進口量增加19.8萬桶/日。

供應面可能緊縮的消息則緩解了油價的下跌力道。因颶風Delta直朝美國墨西哥灣而來，區域內的能源公司正忙於確保海上產油設施的安全並疏散工人。墨西哥灣的產油量占美國原油產量的17%。

挪威Lederne工會周二宣布，除非達成薪資協議，否則目前正在進行的油田工入罷工行動將延長至10月10日。因Lederne工會擴大罷工行動，挪威六座海上油氣田已於周一關閉，使該國產油量減少8%。

(時報資訊)