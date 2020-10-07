彰化縣政府7日主辦中台灣區域治理平台7縣市首長會議，彰化縣、臺中市、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等7縣市首長在會前，達成發表共同發表堅持反對萊豬進口的宣言，強調要維持瘦肉精零檢出，並共同簽署，以具體行動捍衛食安。

縣長王惠美表示，這次7縣市首長會議，除了啟動觀光步道聯合行銷，再次一起簽署減煤減碳降空汙共同聲明外，並在會前達成發表堅決反對萊豬進口的共同聲明。出席、簽署首長有彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善和苗栗縣副縣長鄧桂菊。

彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善和苗栗縣副縣長鄧桂菊，共同簽署飯反對萊豬進口的聲明，捍衛食安。（吳敏菁攝）

台中市長盧秀燕表示，要維持台灣當前瘦肉精零檢豬，台灣各地都有以豬肉為美食特產，像新竹貢丸等，含萊克多巴胺豬肉進口，未來很難檢驗，嚴重衝擊產業和國人健康，農委會說要投入百億元基金，豬農損失權益可是在百億元以上，當前1公斤豬肉80元，未來進口美豬1公斤3、40元，利之所趨，更嚴重傷害本土豬農，對國人健康產生影響，嚴重聲明中部七縣市反對含瘦肉經豬肉進口。

南投縣長林明溱表示，豬肉是國人的重要的食材，瘦肉精對健康影響最大，對產業影響最多，保護身體健康非常重要，不知道政府為什麼在美國大選前宣布要開放？不只7縣市，全國人都很憤怒，一定堅決反對含瘦肉精的豬肉進口。

雲林縣長張麗善表示，雲林是養豬大縣，將祭出最重罰則，反對萊豬進口、堅強維持瘦肉精零檢出，從飼養場場、屠宰分割場等到餐廳、超市等，一律要求瘦肉精零檢出，保障豬農權益，並將組成聯盟，建立瘦肉精零檢出品牌。

嘉義市長黃敏惠表示，要營造世代宜居的城市，捍衛下一代健康身體是標竿，世代永續是具體行動，不是口號，拒絕不健康豬肉、肉品進入學校、城市，希望政府聽得到人民的聲音，捍衛人民的健康。新竹縣長楊文科、苗栗縣副縣長鄧桂菊代苗栗縣長也都一起強調保護國人健康。

(中時 )