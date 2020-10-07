中央銀行副總裁、臺灣大學經濟系教授陳南光日前撰文提到房地產相關產業從來都不是台灣經濟火車頭，憂心房市泡沫化，加上9月房市相關統計數據超熱，令金融圈預期央行會最快在年底出招打房，網路有人引述現任內政部政務次長花敬群2013年文章就提到類似說法，迅速被推爆。

該文引用花敬群過去文章與多次受訪觀點，對照他就任內政部後說法改變，指出台灣房價本來就不是央行該解決問題，金融管制是金管會、不動產稅制是財務部、不動產興建及管制是內政部管理，如果主政者放向不同，質疑央行是否真能提升利率？

網友回應看法分歧，「炒房是短多長空，害慘下一世代」、「房地產不只不是火車頭，根本是癌細胞」、「選前居住正義，選後影響經濟」、「這是個不當加害者就當受害者的系統」、「時空背景不同之術發動」、「房市三箭都不曉得射到哪了」、「房地產是某黨經濟火車頭吧」、「央行調昇重貼現率試看看，房價馬上就掉」，也有人警告要審慎避免像韓國一樣調整政策後一般人反而更買不起房。

花敬群2013年在專欄文章中以「不動產不是火車頭，且已危害經濟發展！」為題，指出GDP產值真正貢獻者非房地產，房市不健全也會大傷國內消費力，並寫到「如果不動產稅制改革還是不敢下決心，持續鄉愿的認為不改革是政治正確。那麼，十個彭總裁也救不了台灣。 」

2014年花敬群在訪談中又提到台灣不動產稅制問題是出在稅基，有效稅率遠低於名目稅率，才造成炒房嚴重、房價高，８月他在臉書親自回應網路質疑花教授打臉花次長時澄清，多年來主張都是問題在稅基、不是稅率，因此「囤房稅」若實現，會將稅基不合理但稅率合理惡化為稅基與稅率都不合理。

(中時新聞網)