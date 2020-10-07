香港保安局局長李家超接受《信報》專訪時表示，港女命案嫌犯陳同佳到台灣投案一事，主導權在台方，如台灣提供批准陳同佳赴台細節，香港可透過警務合作機制協助實際行程安排，形容對於台灣開綠燈「充滿期望」。他更指港府從來沒與台灣成立任何聯繫窗口，重申不想與台灣就此問題繼續爭論。

李家超說，目前案件主導權在於台方，如台灣提供批准陳同佳赴台細節，包括提供簽證及赴台日期等細節，香港便可一如2016年石棺藏屍案移交逃犯，藉警務合作機制提供協助。他強調，既然陳同佳有意赴台，想像不到為何不能成行，仍然對台方「開綠燈」充滿期望，期望事件早日完結和成事。

對於陸委會重申有「單一聯繫窗口」處理投案安排，李家超指出，港府從來沒與台灣成立任何聯繫窗口，重申不想與台方就此問題繼續爭論。

2016年的石棺藏屍案，3名被告逃往台北，其後被台警羈留，並由台警送往桃園機場，由抵台的香港警方押解返港。當時香港警方與台灣刑事局人員，在空橋內完成交接程序，直接搭乘國泰航空班機返港，是台港首次在桃園機場空橋移交疑犯。

(中時 )