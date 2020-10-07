立法院審查前瞻基礎建設第3期特別預算，國民黨立委曾銘宗今於財政委員會指出，前瞻計畫執行時間僅3年、約占整體時程3分之1，但計畫、預算已大幅挪移，為爭取8400多億元預算，行政院當初爭取時口口聲聲說「關係台灣未來30年基礎建設」，現在才發現預算編列根本是「急就章」，前瞻既不前瞻，更沒有精確評估。
曾銘宗進一步指出，軌道建設由4241億元減少至1903億元，減少幅度達55％最多，水環評建設也由2508億元減少至1939億元，不過，城鄉建設卻由1372億元提高至2431億元，政府有為2024選舉綁樁之嫌；而軌道預算大幅減少，國民黨立委賴士葆質疑，前瞻條例有規定預算不能挪用，質疑政府帶頭違法。
國發會主委龔明鑫表示，預算編列要核實編列，從可行性研究、綜合規劃、環評通過以及工程款撥款等，由於部分地方政府在綜合規劃，或者環評尚未通過等，才會延後編列經費，並非計畫項目大幅變動。
對於賴士葆質疑，軌道建設有多達2300多億元的經費，挪移到城鄉、數位建設，有違法之嫌；主計長朱澤民表示，已經編列到預算就會執行，賴士葆所言的只是在計畫階段，還沒有編列到預算，因此沒有挪用的問題。
(中時 )
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