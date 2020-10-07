國民黨立委曾銘宗（圖）7日在立法院財政委員會質詢時指出，前瞻計畫執行時間僅3年、約占整個時程3分之1，但計畫已大幅更動，為爭取8400多億元預算，行政院當時信誓旦旦說「關係台灣未來30年基礎建設」，而現在顯示前瞻很多項目既不前瞻，編列過程根本是急就章，也沒有精確評估。對此，國發會主委龔明鑫答詢表示，預算編列要核實編列，從可行性研究、綜合規劃、環評通過以及工程款撥款等，由於部分地方政府在綜合規劃，或者環評尚未通過等，才會延後編列經費，並非計畫項目大幅變動。（劉宗龍攝）

國民黨立委曾銘宗7日在立法院財政委員會質詢時指出，前瞻計畫執行時間僅3年、約占整個時程3分之1，但計畫已大幅更動，為爭取8400多億元預算，行政院當時信誓旦旦說「關係台灣未來30年基礎建設」，而現在顯示前瞻很多項目既不前瞻，編列過程根本是急就章，也沒有精確評估。對此，國發會主委龔明鑫（圖）答詢表示，預算編列要核實編列，從可行性研究、綜合規劃、環評通過以及工程款撥款等，由於部分地方政府在綜合規劃，或者環評尚未通過等，才會延後編列經費，並非計畫項目大幅變動。（劉宗龍攝）

立法院審查前瞻基礎建設第3期特別預算，國民黨立委曾銘宗今於財政委員會指出，前瞻計畫執行時間僅3年、約占整體時程3分之1，但計畫、預算已大幅挪移，為爭取8400多億元預算，行政院當初爭取時口口聲聲說「關係台灣未來30年基礎建設」，現在才發現預算編列根本是「急就章」，前瞻既不前瞻，更沒有精確評估。

曾銘宗進一步指出，軌道建設由4241億元減少至1903億元，減少幅度達55％最多，水環評建設也由2508億元減少至1939億元，不過，城鄉建設卻由1372億元提高至2431億元，政府有為2024選舉綁樁之嫌；而軌道預算大幅減少，國民黨立委賴士葆質疑，前瞻條例有規定預算不能挪用，質疑政府帶頭違法。

前瞻預算大挪移，立委曾銘宗批評，預算編列急就章，前瞻既不前瞻，也沒有精確評估。(立委曾銘宗提供)

國發會主委龔明鑫表示，預算編列要核實編列，從可行性研究、綜合規劃、環評通過以及工程款撥款等，由於部分地方政府在綜合規劃，或者環評尚未通過等，才會延後編列經費，並非計畫項目大幅變動。

國民黨立委賴士葆（圖）7日在立法院財政委員會質詢時指出，前瞻特別條例第六條有規定，未執行部分，節繳國庫，不得移用，蔡政府卻將軌道建設的預算挪到城鄉建設跟數位建設，質疑這是違法編列。對此，主計長朱澤民答詢表示，已經編到預算的都會執行，有些只是在計畫階段，還沒有編列到預算，所以沒有挪用問題。（劉宗龍攝）

國民黨立委賴士葆7日在立法院財政委員會質詢時指出，前瞻特別條例第六條有規定，未執行部分，節繳國庫，不得移用，蔡政府卻將軌道建設的預算挪到城鄉建設跟數位建設，質疑這是違法編列。對此，主計長朱澤民（左）答詢表示，已經編到預算的都會執行，有些只是在計畫階段，還沒有編列到預算，所以沒有挪用問題。圖右為國發會主委龔明鑫。（劉宗龍攝）

對於賴士葆質疑，軌道建設有多達2300多億元的經費，挪移到城鄉、數位建設，有違法之嫌；主計長朱澤民表示，已經編列到預算就會執行，賴士葆所言的只是在計畫階段，還沒有編列到預算，因此沒有挪用的問題。

交通部長林佳龍（圖）7日出席立法院財政委員會，會前受訪時，對於媒體詢問前瞻基礎計畫第3期預算編列新台幣96億元建停車場，交通部長林佳龍表示，各縣市政府不斷爭取，因此酌予增加相關預算，提供更便利的公共停車服務，相信會讓人民非常有感。（劉宗龍攝）

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