台南市安平區平通路與國平路口6日下午3時30分發生一起死亡車禍，一輛預拌水泥車沿平通路西向東行駛，要右轉國平路時，疑似內輪差死角，李姓司機未發現機車道上騎單車的周姓老婦人，周女遭擦撞輾斃，這是台南市今年發生的第6件內輪差死亡車禍。

55歲李男駕駛水泥卡車從平通路右轉國平路時，75歲周女騎單車從內側同向經過，李男因為大車轉彎死角，未發現內側有單車，開啟轉彎蜂鳴警示器，逕自右轉，未料周女仍未閃避，遭水泥車直接撞倒，慘死輪下，李男酒測值為○，警方依照過失致死罪將李男函送台南地檢署偵辦。

台南市交通局表示，台南市每年死亡車禍約100多件，今年至6日止，因內輪差引發死亡車禍共6件，今年公車陸續加裝視野輔助系統，呼籲民間大型車輛跟進採用，確保行車安全，降低內輪差死亡車禍發生率，避免後續賠償麻煩。

台南市交通大隊表示，提醒騎士遇上大型車，避免內輪差發生，最安全方式就是「與它保持安全距離，或停下等大型車通過後再行通過」原則。

(中時 )