台中市議會法規委員會7日審議《台中市身心障礙者權益保障及無障礙環境推動自治條例》草案，因是全國首創相關條例只有7條，會中不分藍綠議員都表支持，但因僅止於各部門分工，對於保障身心障礙者權益卻沒有明確規範；主席謝明源作成決議，保留由社會局重新研擬更加完善規範，再重新送市議會審議。

社會局長彭懷真說，為維護身心障礙者權益，保障其平等參與社會、政治、經濟、文化等機會，台中市政府依議會提案制定《台中市身心障礙者權益保障及無障礙環境推動自治條例》期透過提高法律位階及明定各權責機關執行事項，保障身心障礙者平等參與等。

市議員楊正中指該自治條例牽涉17個機關，社會局應修到可執行，不要大家吃大鍋飯卻一事無成。（陳世宗攝）

台中市議會法規委員會今天召開審查會，與會市議員江肇國、李中、黃守達、黃馨慧、林汝洲、楊正中、徐瑄灃、周永鴻、朱元宏、陳文政等，不分藍綠議員均給予肯定，咸認為所提的7條的條文看起來只是做宣示性的作為，還有內部分工的設計，這樣的規範要做為自治條例顯然不夠充足。

江肇國、黃守達等指出，自治條例草案有設置「身障權益保障委員會」與「無障礙推動委員會」，如果要發揮功能，可以參考國家人權法的經驗，賦予民眾向委員會申請意見書的權利，當民眾遇到權益受影響的時候，可以請求委員會提供意見書，作為市政府檢討改進的參考依據。

黃守達認為，自治條例草案與《身心障礙者權益保障法》也有幾處出入。例如同法第4條9款就有「民間參與身障福利服務推動協助事宜」，草案則無；同法第24條有規定衛生局要推動「身心障礙特別門診」，草案卻漏未規。如果真的要發揮支持障礙者的功能，還需要多加琢磨。

召集人謝明源強調，因自治條例草案不夠完備嚴謹委員會予以保留，在本會期結束前，社會局提出更完善可行的方案再討論。

(中時 )