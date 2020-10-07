納達爾順利晉級法網4強，繼續朝生涯第13座法網冠軍邁進。（美聯社）

法國巴黎當地時間周二的法國網球公開賽男單8強戰，因為中央球場其中一場賽事打了超過5小時，讓西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）和義大利19歲小將辛納（Jannik Sinner）的比賽受到延誤，兩人的比賽結束時已經是當地時間半夜1點半。

12屆法網男單冠軍納達爾以7比6（7比4）、6比4、6比1擊退辛納，因為結束時已經相當晚，現場氣溫也降到攝氏10度左右，賽後納達爾表示：「或許半夜1點半才完賽不是很理想，但問題是天氣，這氣溫實在冷到不適合比賽，對網球比賽來說真的太冷了，不是嗎？」

納達爾並說，這樣的天氣狀態下比賽對於網球選手的身體有點危險，而他和辛納這場比賽是中央球場壓軸最後一場，因為前面一場男單8強奧地利提姆（Dominic Thiem）和阿根廷舒瓦茲曼（Diego Schwartzman）打了超過5小時，因此納達爾、辛納一戰在當地時間晚上10點半才開打。

納達爾說：「我不懂大會為什麼要在中央球場一天塞進5場比賽要打，有風險在。」這位紅土高手將和舒瓦茲曼爭奪決賽門票，納達爾在生涯對戰以9勝1敗佔上風。

(中時 )