日本超人氣女團「乃木坂46」不久前成員白石麻衣才推出超火辣的「畢業寫真集」榨乾粉絲們的荷包，21歲的成員梅澤美波也在最近推出首本性感寫真集《夢の近く》，大秀前凸後翹的好身材，她還在寫真集內頁中大方上空，令網友大噴鼻血。

來自神奈川縣的梅澤美波擁有甜美臉蛋與170cm的高挑身材，不僅是乃木坂46中身高最高的成員，還因此在2019年時成為時尚雜誌《with》的專屬模特兒，也是乃木坂46中第15位橫跨時尚雜誌圈的成員，人氣逐漸攀升。

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梅澤美波也趁著高人氣於9月29號推出首本寫真集《夢の近く》與上個月才推出寫真集的白石麻衣比拼。為了完美的畫面她與團隊特別飛往澳洲取景，在公開的多張照片中她甚至大膽挑戰自掀上衣與上半身全裸，辣秀超逆天的長腿曲線、結實腹肌與南北半球。剛推出便創下驚人銷售，她也立即在推特上拍攝影片感謝粉絲的支持與鼓勵。

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粉絲看了照片後也紛紛大讚「她的身材好棒」、「這些照片很可以」、「又甜又性感」。

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(中時新聞網)