疫情後首見！兒科病房滿床 醫警告：嚴重的來了。（圖／翻攝自謝宗學「Ｄr. E 小兒急診室日誌」臉書）

全球新冠肺炎疫情再升溫，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，今天上班查看發現「兒科病房滿床」，是疫情爆發以來從未見過的，也是個值得警戒的信號，呼籲大家別再鬆懈，下階段的挑戰要來了。

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》分享，上班習慣先查一般兒科病床的佔床率，看看還有多少病床可收住院。而今天看到新冠肺炎疫情爆發以來，從未見過的佔床率「100%」，這意味著候床時間將增加。

謝宗學表示，兒科住院患者多是急性感染症，與成人科多是慢性病不一樣，兒科病房的「超高佔床率」除了表示病人信任醫院的品質之外，其實也代表許多人在個人衛生防護習慣上開始鬆懈了，鬆懈到幾乎是疫情前的水準。

台大兒童醫院院長黃立民也指，兒科病床的佔床率這幾個月確實有上升趨勢，住院原因和往年差不多，多是腸病毒、腸胃炎等感染性疾病。

謝宗學指出，冠狀病毒、流感、腺病毒和諾羅病毒等，都喜愛低溫的環境，而冬天也快要到了，兒科病房的高佔床率是一個值得警戒的信號！

謝宗學提醒，全球新冠肺炎疫情尚未緩解，台灣度過了一個相對安全的夏天，不代表冬天也能用這樣的防疫狀態安然度過，因此大家應該重拾年初的防疫精神，下個階段的挑戰將要開始。

(中時新聞網)