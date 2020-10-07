嚴德發証實海軍即將在西南海域進行操演，他說，這次操演不是實彈，而共機之所以一直飛西南空域，我判斷他是為畫南海防空識別區做準備，畫的位置，在我海峽中線南端，但西南空域是我訓練空域，所以我們會正常巡弋，正常操演，我們當然不同意他畫到我們的空域。

針對共機在西南空域的襲擾、侵入，嚴德發呼籲中共當局要節制，共同維護台海和平安全，不要改變、破壞現狀。他進一步說，國軍不管在西南、東南海空域都有聯合海空操演，都是年度計畫性操演，誠如漢光演習，按照訓練計畫進行。

海軍日前向漁業署等單位發布「109年10月份期間--臺灣西南外海海軍專案操演」，指國防部海軍司令部109年10月份期間將於臺灣西南外海實施空層空域操演，為策安全，呼籲單位請即轉知轄屬漁民（船）於上開期間出海作業時，應避開實彈射擊的危險區域，以維航安。

另針對美國國務卿龐培歐訪問日本，被問及中共武力犯台，美方是否會協防台灣？龐培歐表示，美國將採取一切行動，緩解區域的緊張情勢，對此，嚴德發表示，防衛作戰國家安全主要還是靠自己，自己國家自己救，建立在自主實力上，國防部將強化防衛作戰能力，展現自我防衛決心，畢竟自助才會人助。

前陸軍總司令陳廷寵稱國軍戰力是「零」，嚴德發今天強調，因應中共挑釁，國軍若沒有戰力、實力，就無法維持第一線空防，「我們現在是最有戰力的時候」。

(中時 )