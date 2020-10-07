台微體（4152）7日宣布，其治療新冠肺炎（COVID-19）新方案-TLC19羥氯（口奎）寧微脂體吸入懸浮劑之第一期臨床試驗，獲得台灣食藥署（TFDA）、澳洲HERC核准進行臨床試驗。

台微體是在7日獲澳洲人類研究倫理委員會（Bellberry Human Research Ethics Committee，HREC）的研究倫理及科學審查核准。HREC乃根據澳洲國家健康暨醫療研究評議會（National Health and Medical Research Council，NHMRC）設立，為臨床試驗審核把關，以確保其在倫理與科學上可接受、並符合相關標準和規範。

總經理葉志鴻表示，台灣在對抗新冠肺炎這場戰役中，傑出的表現享譽全球。台微體秉持「Taiwan Can Help」精神，致力於迅速提供一個實用的橋接策略，以抵禦病毒的傳播，直到安全有效的疫苗能普及世界各國，達到群體免疫。期待與經驗豐富的專業人才合作，共同於台灣及澳洲兩地執行臨床一期試驗。

葉志鴻說，澳洲擁有國際級的生命科學及醫學研究水準，除有國際認可的藥品法規環境及絕佳效率優勢外，還能享有政府專業補助及福利，對於TLC19這種急需時效性的專案，澳洲自然成為執行臨床試驗的另一理想所在地，而TLC19獲得HREC核准更是完成了澳洲臨床試驗報備（clinical trial notification，CTN）中最重要的一步。

此臨床一期、隨機、安慰劑對照之盲性試驗將評估單一劑量遞增的吸入式TLC19於30位健康受試者中的安全性、耐受性和藥動學。試驗數據將作為後續新冠肺炎患者的劑量推估基礎。

澳洲擁有多元文化，有助於蒐集不同受試者的資訊。另外，澳洲政府更設立有研發優惠計畫，提供臨床試驗至少40％研發補助回饋。

(工商 )