台北市消防局7日近中午獲報，建國高架道路交民權東路南下匝道口，有一小貨車疑似追撞前方貨車，駕駛受困車內，滿臉血趴在方向盤上。救護人員抵達時，其意識不清，疑似無生命跡象卡在駕駛座，經搶救，剛已脫困送馬偕醫院急救。車禍原因由轄區警方調查中。

(中時 )