建國高架匝道貨車追撞 車頭全爛駕駛滿臉血趴方向盤命危 12:422020/10/07 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市建國高架匝道口，中午發生嚴重車禍，小貨車駕駛追撞前車後，人卡在駕駛座意識不清，警消前往搶救。（民眾提供／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局7日近中午獲報，建國高架道路交民權東路南下匝道口，有一小貨車疑似追撞前方貨車，駕駛受困車內，滿臉血趴在方向盤上。救護人員抵達時，其意識不清，疑似無生命跡象卡在駕駛座，經搶救，剛已脫困送馬偕醫院急救。車禍原因由轄區警方調查中。 (中時 ) #車禍 #駕駛 #匝道 #小貨車 #建國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騎車上國道叼菸蛇行致10車追撞 高檢要新北檢查辦刑責 14:592020/10/06 社會 頭份市中正一路 顏姓駕駛恍神釀車禍 15:082020/10/06 社會 台中傳死亡車禍 18歲女騎士慘被聯結車輾斃 17:292020/10/06 社會 國3通霄段轎車高速撞防撞車 1人輕傷送醫 13:562020/10/06 社會 叼菸蛇行闖國道釀連環車禍 騎士脾臟破裂陷昏迷 09:482020/10/06 社會 苗栗頭份中央路重新整建 15處斜交巷口加強安全規畫 15:432020/10/06 寶島 四環性能軍團強襲登台！Audi RS ／ S性能車款開始接單預售 09:542020/10/06 汽車情報-汽車新聞 開車下匝道插隊被PO網罵「垃圾」 駕駛怒控6網民 13:572020/10/06 社會 直擊》奪命瞬間！台中18歲女閃違停貨車 慘被聯結車輾斃 18:002020/10/06 社會 叼菸騎士闖國道釀10連撞還不夠？ 今又有黃牌機車國道遭警攔 14:562020/10/06 社會 社會熱門新聞 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 國慶連假3天中市警疏導車潮措施避塞 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 夫登山墜300公尺深淵亡 妻靈堂痛打領隊 「虎哥」 反被求償500萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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