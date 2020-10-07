農委會在科學人雜誌刊登廣告引發爭議，監察院今天表示，監委王幼玲早在今年5月就針對農委會未依規定以專項方式編列預算，要求農委會檢討改進。至於農委會堅稱採買科學人廣告，使用進口損害基金符合規定，監委將持續關切其適法性。

去年大選期間，時任國民黨立委陳宜民質疑農委會花錢養網軍，「1450」被戲稱為網路小編，監院早在今年5月6日就通過監委王幼玲、前監委楊芳玲，針對農委會辦理媒體採購案的調查報告，報告指出，農委會在臉書、LINE、六大網路論壇以農委會名義，實名發文，並沒有所謂帶風向，不過，農委會未依規定以專項方式編列預算，要求農委會檢討改進。

報告提到，農委會自2007年起，自行辦理媒體宣導業務採購作業，而立法院在2014年中央政府總預算案審查總報告，決議「允宜編列專項預算方式辦理政令宣導採購」，然而直到2020年度的宣導預算，仍由各業務單位於計畫項下分列，未以「專項」方式編列，不利國會及社會大眾監督，要求農委會檢討改進。

農委會日前以「科學人」雜誌臉書刊登瘦肉精美豬廣告引發爭議，針對中央政府政策行銷預算的編列與執行，審計長陳瑞敏日前表示，很多相關計畫都未點出政策行銷，但農委會則堅稱採買科學人廣告，資金使用進口損害基金符合基金使用規定。對此，監委將持續關切其適法性。

(中時 )