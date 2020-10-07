上周確診新冠病毒的美國總統川普雖然5日剛出院後，立即回歸選舉步調日常，先在推特上要人民不要害怕，更稱至今已造成20萬人死亡的新冠病毒，其實沒有每年造成超過10萬人死亡的流感來得致命與威脅。不過此推文不久後就遭到推特與臉書移除，推特甚至標註了「此則推文因播散有關新冠疫情相關不實且可能有害的資訊而違反推特規則」，引來川普怒嗆。

據美媒《CNBC》報導，川普在臉書與推特上表示：「流感季節即將來臨，每年許多人、有時超過10萬人，即使有了疫苗仍死於流感；但我們有因此關閉我們的國家嗎？不，我們知道必須與病毒共存，正如同我們正在學習與新冠病毒共存，它在人口眾多的地方，也未如此致命！」

不過此文推出3小時後，臉書首先將其移除，發言人表示「我們已移除有關新冠疫情的布正確訊息，並已移除該貼文」；隨後推特也將川普貼文其移除。不過此舉再次引起川普發飆，在推特上稱要廢除美國《通訊規範法》第230條（Section 230）中對社交網站的保護，以阻止社交網站執行言論審查。

REPEAL SECTION 230!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

川普先前早就槓上社群媒體已久，特別是推特。川普5月26日在推特上表示「寄投票基本上就是詐欺」推文後，推特才首次在川普推文上標記要「查明事實」，並稱內容「沒根據」；隨後，關於明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白警以膝蓋壓頸致死引發當地示威後，川普在推文上要求派遣至明尼蘇達州平息當地示威的國民兵「有搶劫就開槍」，但此貼文遭推特標註「讚揚暴力」而被隱藏。

另外，川普6月18日上傳一部上面有美國有線電視新聞網標誌的影片，雖然影片源自CNN，但標題內容完全並非CNN先前所報導的內容，全經修改過後才上傳，最後遭推特標註「受操控的媒體」。

(中時新聞網)