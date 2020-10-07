瑞銀證券指出，聯電（2303）憑藉成熟製程為核心的商業模式，透過在28奈米製程的不斷努力，加上8吋晶圓產能極為緊俏，獲利持續結構性轉佳，看好未來幾年聯電獲利與股東權益報酬率進一步強化，是時候重新專注於聯電基本面，升評「買進」，並把推測合理股價拉上45元。

聯電受外資看法激勵，股價7日緩步墊高，盤中漲幅超過3％，持續向30元大關挺進。

瑞銀指出，受惠車用、工業與物聯網（IoT）需求提升，加上5G智慧機正進入爆發期，8吋晶圓未來二、三年產能恐都相當吃緊，大環境動能對聯電有利。其次，聯電28、22奈米製程技術終於趕上台積電，更在2020年擴大產品基礎，預期聯電28奈米製程每片晶圓2021年的折舊將下降46％，2022年下降七成，假設產能利用率達到95％，如此將推升聯電28奈米製程2022年毛利率衝破六成。

法人估計，聯電的毛利率進步幅度極為明顯，由2019年的14.4％，2020～2022年逐年進步為22.4、29.7與35.8％。

(工商 )