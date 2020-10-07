演藝圈夫妻檔吳皓昇跟文汶自製品牌「猴爺」，日前上民視娛樂節目《娛樂超skr》，推薦自製商品「猴老爺酸豆辣椒」的5大吃法，吳皓昇爆料和文汶結婚以來，從沒吃過她煮的飯，她為了讓酸豆辣椒有更多吃法，還花時間研究煮麵，讓他很感動，不過他也抱怨老婆忙事業，每天待在門市工作近20小時，「根本沒時間做人」。

文汶表示，受疫情關係，「猴爺」保養品系列無法出貨到海外，因此她推出來自爸爸的好口味「酸豆辣椒」以及「薑絲枸杞辣椒」系列拌醬，沒想到銷量比保養品還好，酸豆辣椒每天限量200瓶，常常都被預定光，她也趁勢推出「薑絲枸杞辣椒」提供給吃素的朋友。

吳皓昇說，最大的訂單就是民視《多情城市》的休息室，聽許多演員說可以白飯配酸豆辣椒，更有人吃生菜沙拉配酸豆辣椒，代替澱粉，沒想到還吃到變瘦，讓兩人超有成就感，不過吳皓昇喊話，希望猴爺業績長紅，讓老婆文汶可以輕鬆一點，兩人早日完成生寶寶的任務。

(中時 )