如常的赴ATM領錢，卻發現吐鈔機少吐8千元！彰化一名吳姓小姐表示，日前於郵局ATM本要領6萬元，但ATM最多只能領2萬，因此她分3次提取。第一次吐鈔時，都還很正常，未料，第二次卻只有1萬2，她不敢置信，要求郵局調閱監視器查證，沒想到郵局竟要她認賠，她相當傻眼，但影片PO上網後網友卻有不同看法。

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吳姓小姐表示，上月20日赴郵局欲提取20萬現金，第一次提取後，便將取出的鈔票放於手中，接著繼續操作ATM提取現金，第二次吐出的鈔票，與第一次的比明顯薄很多，她立刻點數鈔票，竟整整少了8千元。她拿起一旁的服務專線聯繫郵局專員，而她也在監視器監錄下，點數鈔票，確認自己只有拿到1萬2千元的現金，她進一步表示，第一次與第二次鈔票她有用手指隔開，並無混雜在一起。

眼尖的網友看完影片後，紛紛認為是該名女子個人的問題，與郵局並無關係。（圖／翻攝自爆怨公社）

本月5日她接獲員林總局電話聯繫指出，「工程總局看完監視器錄影後，讓為是她個人的問題，要她自行認賠8千元」，間接認為是她動了手腳，讓她相當不滿，她更表示「懶得走法律訴訟，8千就當作捐給慈善機構」。

不少網友看完吳姓小姐的影片後，卻發現其中的問題，紛紛當起柯南辦案，認為該名女子人品有問題，並留言打臉「你怎麼不說，原本拿在手上的第一疊變厚了」、「支持郵局提告」、「這是明顯地詐術失敗手法嗎?」、「通常領好幾萬，應該是全部一起點吧？而且你的第一疊變厚了，結案」。

(中時新聞網)