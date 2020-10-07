韓素希因演出《夫婦的世界》而爆紅，成為最美小三，無論髮型、穿搭還是妝容，全都成為女孩們爭相模仿的對象，而她的過去也被起底，雖然是天生麗質，但她和其他女星一樣，都十分注重身材管理，為了維持曼妙身材，她掌握了三個關鍵要點。
因減肥而節食是件痛苦的事，過去韓素希就和健身教練抱怨，每餐都只吃雞胸肉根本會活不下去，還任性地說一定要吃到草莓夾心派，甚至還拍了泡麵的照片給教練，讓對方十分無奈，「如果每次都吃雞胸肉，還可以理解，但妳明明都只吃炸雞啊。適量地吃然後遠離酒吧！」
但事實上，韓素溪雖然偶爾放縱，但平時還是會盡量避開熱量食物，和高鹽分容易水腫的食物，乖乖吃教練開的減脂菜單，且她吃每一口食物，都會咀嚼將近一分，細嚼慢嚥有助於腸道吸收，還能欺騙大腦有飽足感，就不會再放肆的進食。
當然要維持漂亮曲線，最重要的還是健身運動，韓素希固定會去健身房報到，基礎代謝增加，也就能吃更多東西，不會輕易變胖，另外，她會利用睡前時間多做伸展運動，不但能夠放鬆身心，讓人更好入眠，也能雕塑體態。
最重要的是，韓素希非常注重睡眠品質，她會盡量讓自己睡飽，而且睡前堅持不滑手機，因為藍光會影響睡眠，甚至對肌膚造成傷害，想維持美貌和身材，將這些小撇步記起來，也能和韓素希一樣美！
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。