韓素希因演出《夫婦的世界》而爆紅，成為最美小三，無論髮型、穿搭還是妝容，全都成為女孩們爭相模仿的對象，而她的過去也被起底，雖然是天生麗質，但她和其他女星一樣，都十分注重身材管理，為了維持曼妙身材，她掌握了三個關鍵要點。

因減肥而節食是件痛苦的事，過去韓素希就和健身教練抱怨，每餐都只吃雞胸肉根本會活不下去，還任性地說一定要吃到草莓夾心派，甚至還拍了泡麵的照片給教練，讓對方十分無奈，「如果每次都吃雞胸肉，還可以理解，但妳明明都只吃炸雞啊。適量地吃然後遠離酒吧！」

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 23 日 上午 2:57 張貼

但事實上，韓素溪雖然偶爾放縱，但平時還是會盡量避開熱量食物，和高鹽分容易水腫的食物，乖乖吃教練開的減脂菜單，且她吃每一口食物，都會咀嚼將近一分，細嚼慢嚥有助於腸道吸收，還能欺騙大腦有飽足感，就不會再放肆的進食。

當然要維持漂亮曲線，最重要的還是健身運動，韓素希固定會去健身房報到，基礎代謝增加，也就能吃更多東西，不會輕易變胖，另外，她會利用睡前時間多做伸展運動，不但能夠放鬆身心，讓人更好入眠，也能雕塑體態。

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 上午 4:35 張貼

最重要的是，韓素希非常注重睡眠品質，她會盡量讓自己睡飽，而且睡前堅持不滑手機，因為藍光會影響睡眠，甚至對肌膚造成傷害，想維持美貌和身材，將這些小撇步記起來，也能和韓素希一樣美！

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 12 日 上午 1:08 張貼

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(中時新聞網)