在新冠疫情期間航空旅行仍然低迷不振，美國總統川普周二晚間呼籲國會應迅速為美國航空業提供新一輪250億美元的援助措施。

稍早前，川普才宣布已指示其政府停止就新一輪新冠紓困案與民主黨議員進行的協商，直到大選之後，此舉似乎阻斷了美國航空業取得新一輪250億美元金援，使數萬員工能再保住工作六個月的機會。

川普周二晚間在推特上發文，要國會「立即批准250億美元的航空業薪資援助計畫……我現在就會簽！」川普並表示，國會可以動用先前新冠紓困措施中未使用到的資金為航空公司注資，並動用另一項方案援助小型企業。

美國眾議院議長佩洛西的發言人尚未回應川普的發言。

美國國會議員將於10月19日重返議會，屆時可能做出新的嘗試，通過一項獨立的措施提供航空業所尋求的250億美元金援，雖然援助航空業的想法早已獲得朝野兩黨大力支持，但法案最終能否過關仍具變數。由於國會仍無法通過額外的援助措施，美國航空周三起將關閉在11個小型機場的服務。

(時報資訊)