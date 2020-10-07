時序進入秋冬，咖啡銷售亦逐步增溫，統一超(2912)7-ELEVEN加大力道搶攻黑金商機，除7-ELEVEN線上線下推出CITY系列現調飲品優惠，10月8日到10月11日亦推出CITY CAFE特大美式、特大拿鐵、現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選第二杯半價(不限冰熱)！希望帶動一波買氣。

根據7-ELEVEN觀察，氣溫每下降1度，CITY CAFE每天就能多賣出3萬杯，依據過往資料統計，邁入10月天氣漸涼，熱杯占比更將提升近60%；為迎接雙十連假，7-ELEVEN線上線下推出CITY系列現調飲品優惠，包括：OPEN POINT行動隨時取優惠：10月8日到10月10日限定3天「CITYCAFE大美式32杯1010元」(原價1440元，現省430元)，「CITY CAFE大拿鐵26杯1010元」(原價1430元，現省420元)，冰、熱各限量10萬組；10月9日到10月11日「CITYCAFE特大美式、現萃茶經典純奶茶(冰/熱)買10送10」。

此外，7-ELEVEN也於超過5800間實體門市，10月8日到10月11日推出CITY CAFE 特大美式、特大拿鐵、現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選第二杯半價(不限冰熱)，希望帶動一波買氣。

為提供全方位的便民服務，7-ELEVEN自9月初起提供「CITY系列飲品冰、熱飲互換兌領服務」，如CITYCAFE、現萃茶、珍珠系列飲品寄杯兌領時，同口味、同價位、同規格可進行冰、熱飲互換，目前共約10品項，讓民眾依喜好隨時自由溫控！

(時報資訊)