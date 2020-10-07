台灣勞動派遣工會今（7）日上午10時許派員前往文化部陳情，3名長期於國立台灣美術館服務的人員因加入工會而拒絕僱用，雖經勞動部裁決公司違反《工會法》，至今仍有2名工會成員未受聘僱，今天上午10時許，集結20多人前往文化部拉布條陳情，最後由國美館副館長梁晋誌接下陳情書，雙方並未發生衝突。

工會專員吳昭儒表示，國美館展場服務員約30人，大多長期在館內服務，卻都由委外廠商供應人力，其中3人因為參加工會，遭前年底新承接標案的雷德曼保全拒絕僱用，勞動部去年8月裁定雷德曼違反《工會法》，也依工會法開罰6萬元，但是遭解雇的3人至今仍有2人未回復，不滿國美館的上行單位文化部放任此事才會來此抗議

接下陳情書的副館長梁晋誌則說，當時合約結束後，我們就沒有再跟雷德曼公司再續約，所以109年就是新的保全公司。那這個重新招募的這個過程裡面，我們也把這個相關訊息告訴了這個派遣工會，所以之前沒有受到雇用的那幾位同仁也有來參加，但是有部分有雇用，有部分沒有雇用，所以這部份未來還有這個招募的訊息，我們還是會用這樣的方式來積極協助他們有這個機會。

警方表示，現場人數約20至30人，已派10名員到場維護秩序及蒐證，雙方並未發生衝突，經過1小時後陳情順利落幕。

(中時 )