蘆薈向來被視為植物界「排便聖品」，常加入優格或飲品，也是不少膠囊、錠劑的主打商品，在國內作為食品原料相當普遍。衛福部食藥署今（7）日預告，未來蘆薈作為食品原料，限定僅有2品種可加工使用，且蘆薈素含量不可超過10ppm。食藥署並要求產品標示警語，避免引起肝腎毒性，此新制預定111年1月1日生效。

食藥署表示，蘆薈葉主要含有的活性成分為蘆薈素，是屬於羥基蒽類衍生物（hydroxyanthracene derivatives）的一種，國際相關科研報告指出，長期食用含羥基蒽類衍生物的食品或膳食補充品具有安全上（有肝腎毒性）的疑慮，所以衛福部重新訂定蘆薈葉使用規範，以維護國人健康。

食藥署指出，10月7日重新預告訂定「食品原料蘆薈之使用限制及標示規定」草案，未來蘆薈要當作食品原料，必須是費拉蘆薈(A. vera)及好望角蘆薈(A. ferox)品種的葉子，且須確實完全去皮後，才能加工使用。

此外，進一步規範使用蘆薈葉作為原料之食品，蘆薈素(aloin)的含量不可以超過10 ppm外，還必須標示「不建議經期婦女、孕婦、授乳者、孩童、消化道或肝腎疾病患者食用」警語字樣。

食藥署說，此草案預定自111年1月1日生效，但規定正式施行前，已使用蘆薈葉作為原料的食品，可繼續販賣至產品有效日期屆至為止。草案正式施行後，經查獲食品所使用之原料不符前述相關規定，得依食安全衛生管理法規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

(中時新聞網)