陳淑華批評說，疫情仍然嚴峻發展中，並沒有停歇的跡象，台中市政府是戴著鋼盔拼出國嗎？（陳世宗攝）

台中市政府明年度總預算案送市議會審查，面對新冠肺炎疫情仍嚴峻，各局處卻大編出國預算超過2300萬元，7日引起民進黨市議員陳淑華、楊典忠、曾朝榮、邱素貞等人的強烈抨擊，市府官員是對疫情發展的無知，還是台中市政府能預判疫情要告一段落嗎？市府強調，各局處均依法編列。

市議員楊典忠說，市府明年大編出國預算，經費初估超過2300萬元，足跡除亞洲各國外，還包括丹麥、聯合國等都是出訪地點。市府對明年疫情信心，還是今年大家都無法出國，明年是「報復性出國」嗎？

市議員邱素貞、曾朝榮表示，新冠肺炎疫情全球蔓延，未來疫情狀況也尚未明朗，市府身為地方政府主管機關，不應成為國內防疫負擔。盧市府宣稱防疫超前佈署，更應該重視市民及府會雙方首長與員工的健康，不但可為市庫省下2300萬元公帑，更能夠避免造成防疫缺口。

陳淑華批評說，疫情仍然嚴峻發展中，並沒有停歇的跡象，台中市政府是戴著鋼盔拼出國嗎？市長、官員拼著被隔離14天的規定也要出國。邱素貞、曾朝榮認為，新冠肺炎對台灣觀光產業造成嚴重衝擊，市府編列出國預算參訪，對台灣觀光業及市民觀感不佳，應該更加審慎面對，為市民健康及市庫把關。

台中市政府指出，各局處出國預算均依法編列，部分局處是配合中央出訪採預先編列；今年因新冠肺炎疫情未出國，明年預算是依法採預先編列，並減少預算的額度。市議會各委員會審查預算時，各局處均向向議員說明，並爭取議員們的支持。

(中時 )