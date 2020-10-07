身材瘦小的蘿倫薩（Lorenza Marrujo），竟是一名習武26年的武術高手。（《FOX17》網頁截圖）

身高僅147公分、「高齡」67歲的婦人，竟然徒手爆打歹徒，讓對方唉叫求饒，最後還「膝蓋鎖喉」，將歹徒壓制在地，讓警察都嘖嘖稱奇。說來這名竊賊也是倒楣，原來這名「小隻嬤」可不是普通老婦，她可是一名練習武術長達26年的武林高手！

據美媒《FOX17》報導，67歲蘿倫薩（Lorenza Marrujo）與81歲伊莉莎白（Elizabeth McCray），都住在加州豐塔那（Fontana）的一間公寓中，兩人既是鄰居更是好友，往來密切。上週一名有前科的59歲男子唐納德（Donald Robert Prestwood）闖入伊莉莎白家中打算行竊，蘿倫薩聽見伊莉莎白尖叫，立刻前往查看。

蘿倫薩表示，她立刻衝到伊莉莎白與竊賊中間隔開他們，接著跳到竊賊身上對他拳打腳踢，對方企圖折她的手臂，她不但閃過還反折了歹徒的手臂，對方痛得唉唉叫：「你傷害了我」，而蘿倫薩則吼回去：「我不在乎！你無權傷害老人！」。

警方到場將竊賊逮捕，並稱讚蘿倫薩極為勇敢，不過他們並不建議民眾攻擊歹徒，「撥打911尋求幫助」才是最佳選擇。

(中時新聞網)