國民黨立法院黨團昨天在立院提案，要求民進黨政府積極推動台美復交、促美軍協防台灣，獲朝野無異議通過；大陸國台辦回應「國民黨要明辨是非」、中媒甚至批評為「台獨提案」。國民黨大陸事務部主任左正東表示，國民黨主張美國和中華民國政府復交，必須堅守中華民國憲法，畢竟中華民國憲法傳承民國、連結兩岸，此點毋庸置疑。

左正東說，中華民國政府常年受到國際孤立，造成國民在國際被不公平對待。國人要求政府拓展對外關係，既是人情之常，更是應有之義，大陸方面應理解尊重，但不管外國在兩岸選擇那一邊，國民黨都會堅守中華民國憲法。

他說，無論是過去國際環境艱難的1970年代，或舉世推崇台灣經驗的 1990年代，執政的國民黨都沒改變中華民國憲法的固有領土和放棄歷史責任，今年9月初國民黨全代會通過的「現階段兩岸政策」報告也再次顯示，這是國民黨的堅持。中華民國憲法傳承民國、連結兩岸，此點毋庸置疑；兩岸未來的關係最後還是要通過兩岸對話交往才能解決，憑藉中華民族五千年歷史文化的寶貴資產，兩岸一定能找到共存共榮的方法。

左正東也指出，這次決議案是延續國民黨近來一系列公開聲明，呼籲蔡政府採取行動開啟對話，不要讓台海緊張局勢再升溫。過去執政時期，國民黨就致力推動兩岸交往對話，自今年9月全代會通過「現階段兩岸政策」報告以來，就不斷強化既有兩岸論述，強調「基於中華民國憲法的九二共識」，目的就是要尋找兩岸都能勉強接受的對話基礎。

他強調，從9月中旬以來，江啟臣3次公開呼籲兩岸官方開啟對話，希望扭轉兩岸目前極為對立的社會氛圍，不要汙名化願意扮演溝通角色的人，叫囂引戰的人反而被當成英雄。國民黨在立院提出公決案，雖獲媒體大幅報導，但少有人注意到公決案提出「呼籲蔡政府宜儘速重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，莫使台海緊張局勢再升溫」。只要台海兩岸恢復一定的互信與對話，台美關係與兩岸關係之間可以並行不悖。

左正東也提醒，決議案要求政府釐清台灣關係法的內容，不能率爾稱之為「要求美國協防台灣」。台灣民眾對美國的承諾，容易有不切實際的期待，只要看看歷次民調，會發現多數民眾認為兩岸若發生戰爭，美國會出兵援助，這和美國對兩岸政策的模糊性有很大的關係。

他說，美國的兩岸政策一直在「817公報」、「六項保證」和「台灣關係法」間求取平衡，避免任何一方片面改變現狀；也可說「台灣關係法」是維繫過去40年台美陸三角關係和台美關係的重要基礎，但台灣關係法只規定台灣發生危險時，美國可採取「適當行動」，但「適當行動」是什麼其實非常模糊。

他指出，國民黨此次提案內容，只是針對已存在的台灣關係法，希望民進黨政府能向美國政府尋求釐清部分內容，並不是部分媒體所稱「要求美國協防台灣」。釐清這部分內容，有助於台灣人民了解面對戰爭必須付出的代價。當然，只要共軍機艦不擾台、大陸不對台使用武力，這個公決案就沒有適用條件。

左正東也表示，其實兩項決議案的意義，也在於通過公開辯論，讓台灣社會清楚認識國際環境。從近期發展來看，雖然美國對中國的措辭越來越強硬、對台灣不斷放各種利多消息，但台美關係的提升仍無法重建邦交。國民黨提出兩項決議案在於促使朝野討論我國對外政策的大方向，且讓台灣人民思考，在民進黨政府自認追隨美國的各項政策後，包括開放含瘦肉精美豬，台灣得到的對人民是不是好的？只有確立外交最高的戰略目標，並體認當前國際現實，在處理兩岸、台美關係時，才不會有不切實際的期待並導致誤判。

(中時 )