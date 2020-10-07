歐系、美系外資分別對智邦(2345)出具最新研究報告指出，智邦第三季營收表現優於預期，後續除100G持續穩定成長出貨外，400G也將在年底開始出貨，歐系外資將智邦評等由中立調升到優於大盤、目標價250元；美系外資維持目標價280元、加碼評等。

智邦9月營收達53.92億元，月成長10.44%、年減少9.49%，創下歷史第三高，累計第三季營收達143.98億元，為歷史次高的表現，累計前三季合併營收僅387.49億元，仍較去年同期減少約6.33%。

歐系外資表示，智邦第三季營收相較第二季成長，主要是由於客戶對雲端的需求增加，加上企業ODM在9月也獲得了一些改善，基於第三季的銷售優於預期，樂觀預估智邦治四季營收將會比第三季再進一步成長，動能來自於雲客戶驅動、400G產品和ODM客戶回溫。

歐系外資表示，日前智邦說會中，公司重申100G需求將保持強勁，未來兩年內100G的出貨量將持續增長，400G交換器也將在年底前開始出貨，進度符預期，且智邦在技術、供應鏈管理、交貨量均領先同業，並預計將成為400G的主要供應商，另外，智邦也正在開發下一代800G產品，將智邦評等由中立調升到優於大盤、目標價250元。

展望第四季，美系外資指出，中小型企業的布建速度依舊若於大型企業，儘管可以看到一些400G的交換器開始貢獻，預估智邦第四季營收有機會相較第三季成長，至於2021年，相向智邦將繼續相信向美國出口400G產品，將出現有意義的成長，維持智邦目標價280元、加碼評等，惟不確定風險仍是華為事件後續發展，維持目標價280元、加碼評等。

(時報資訊)