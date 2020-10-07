在6日的世貿組織（WTO）全球貿易展望記者發布會上，WTO高級經濟學家阿德里安（Barbara DAndrea Adrian）表示，在世界上其他國家還在同疫情鬥爭之時，的確看到了大陸在幫助全球復甦。

據第一財經報導，WTO高級經濟學家科爾曼·尼（Coleman Nee）表示，大陸不僅在出口方面有突出表現，而且在進口方面也為全球做出貢獻：如果不包括大陸，亞洲區域內貿易下降9％（包括大陸下降6％）。

據WTO的初步估算，在2020年第1季，全球中間產品貿易同比下降5％，第二季度下降了15％。總體而言，在過去6個月中，全球中間產品的平均市占較為穩定，在52％左右，「這可以說明沒有發生科技、生產方面沒有出現大的轉移（major shift）。」阿德里安說道。

同時，數據還顯示，在疫情期間，大陸在中間產品出口方面出現回彈： 6月同比下降7％，7月同比為0％，8月上升2％。

(旺報 )