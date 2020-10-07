美東冠軍光芒輸掉首戰之後立即反撲，7日他們轟出4發全壘打，痛扁洋基左投傑哈普(J.A. Happ)，終場以7-5獲勝，將戰局扳成1勝1負。洋基此戰推出菜投賈西亞(Deivi Garcia)先發，但他只是「假先發」，接手的傑哈普才是主投，他2.2局被打4分是洋基失敗主因。

賈西亞首局被轟陽春炮又投了觸身球，他是右投且光芒左打很多，洋基第2局就換上左投傑哈普。結果光芒祖尼洛(Mike Zunino)、馬格特(Manuel Margot)先後對傑哈普轟出2分彈。

這跟紅襪例行賽的下場差不多，當時紅襪看到光芒有9個左打而換了左投，結果遭光芒毒打一頓。光芒總教練凱許(Kevin Cash)說過：「就算你換左投，我們也有右打可以對付。」今天開轟的4人有3人是右打。

洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)棒子火熱，此戰轟出雙響炮，加上對付印地安人的兩場，他已經連續4場季後賽開轟了！史坦頓說他喜歡這個球場，兩隊在聖地牙哥教士主場Petco Park比賽，史坦頓的故鄉就是在南加州，讓他感到舒適。

光芒主力先發葛拉斯諾(Tyler Glasnow)失掉4分但撐完5局，送出10張老K，奪下季後賽首勝。兩軍全場6轟，洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)5打數掛零，加上換投策略失當，白白浪費怪力男的好表現。

(中時新聞網)