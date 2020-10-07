中共軍事動作頻頻，蔡政府研擬增加教召時間跟頻率，國防部長嚴德發今赴立院受訪表示，國軍針對後備單位，將成立屬行政院三級機構的「防衛動員署」，後備軍人教召頻次改為1年1次、1次14天，且年訓量可自現今12萬人提升至26萬人。對此，民眾黨立委張其祿表示，兩岸情勢緊張，國防加強確實是需要的，但靠後備役一年一次召訓幾天就能提升戰力嗎？建議應從兵役制度檢討改造，延長服兵役時間是可以認真考慮的事情。

張其祿表示，後備軍人終究不是常備軍人，真正的問題是義務役只服役4個月，訓期不夠完備，連役期中的訓練都不一定完善完整，如何期待一年召訓幾天的後備役。

對於兵役問題，張其祿建議，目前義務役4個月看起來不夠扎實，整體兵役制度改造應該檢討，像是延長服兵役時間是可以考慮，畢竟現行服役時間連基礎訓練都還沒做完就退伍。

對於國家後備軍人召訓制度改革，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，實施全募兵制之後，國軍已經不是過去40萬大軍的規模，後備戰力對國防來說的確越來越重要，教召制度的改革，目前重點不再頻率和長度，而是公平性。

鄭運鵬說，過去很多後備役男藉故請假，變成有能力的人拿假單，沒能力的人只能乖乖入營受訓，這個漏洞一定要改革，「公平」是國人願意接受教召受訓最重要前提。

(中時 )