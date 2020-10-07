中秋4天連假剛結束，接著國慶連假3天，自10月9日至11日，台中市警方預估市區街道將湧進約近30萬車次、遊客，假期前夕8日為車潮最高峰，交大員警指出，連續假期除執行「大重機交通疏處部隊」穿梭於大街小巷，在其頭盔配置安裝錄影機，利用警政APP以手機下載，掌握台灣大道、中清、五權西、環中路、台74線交流道車流狀況。

台中市警察局交通大隊指出，假期前1天，北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及市區重要道路車流勢必湧現，連假期間從10月9日至11日，各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮，而11日為假期最後1日，將出現北上返回工作地車潮，將加派警力及義交加強指揮疏導交通。

一、國慶連續假期交通疏導期程：

期程：2020年10月8日至10月11日，為期4天。

二、高速公路交通疏導措施：

（一）深夜暫停收費：10月9日至11日，每日0至5時國道全線雙向暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

（二）開放路肩：現有開放路肩照常實施，另國慶連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

（三）入口匝道儀控：109年10月9日至11日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

國慶連假期間台中市易壅塞路段：

（一）國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

（二）國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

（三）國道1號台中交流道匝道出口銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

（四）國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

（五）國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

（六）國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

（七）國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

（八）國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

（九）台鐵台中站及周邊道路。

（十）高鐵台中站及周邊道路。

（十一）台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

10大熱門風景區、觀光景點：

（一）新市政特區百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院。

（二）草悟道、市民廣場。

（三）逢甲夜市。

（四）台中公園。

（五）東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道。

（六）綠川水岸廊道。

（七）麗寶樂園。

（八）霧峰林家花園。

（九）高美濕地。

（十）谷關溫泉風景區。

台中市警察局長楊源明，連假期間投入大量警力、義交執行交通疏導工作，但尖峰時段重要道路的車潮，必須要一段時間消化，民眾連假期間外出旅遊，如遇本市易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，降低壅塞的狀況。

台中市交大隊長林沐弘大隊長呼籲，維護交通安全及道路順暢，已將紅線停車、併排停車、闖紅燈等重大違規列為執法重點，希望駕駛人確實遵守交通規則，共同維護行車安全及道路順暢。

(中時 )