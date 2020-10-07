台灣社會充滿溫情，到處都是正義哥、俠氣姐，路見不平常出手相救。而一位人夫上網抱怨，他和妻子搭台鐵，突然靈機一動想替妻子拍下修長的「腿照」，就將鏡頭對著妻子的腿，未料卻殺來不知情的路人，衝著他罵「死變態」，讓人夫超無奈。

一位人夫6日在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張修長美腿照，並在內文表示，日前趁著中秋節連假，他把握機會和愛妻搭乘台鐵出門散心；而在乘坐火車時，人夫突然靈機一動，想為妻子拍下漂亮的「美腿照」留念，便坐在妻子對面將鏡頭對著腿部拍攝。

想不到，一名不知情的俠氣路人誤以為他是偷拍狼，突然對他大罵「死變態」，現場空氣瞬間凝結，人夫頭上冒起大大的問號，他怎麼也沒想到幫愛妻拍照卻被認成變態，心中無奈無人懂，只好上網一吐苦水。

文發出後，吸引6000多位網友按讚討論，不少網友幽默回應，「確定是你老婆嗎？」、「炫耀文無誤」、「他是羨慕」、「就把手伸出去摸你老婆大腿啊，然後嗆他『安那啦』」、「拍完親一下，讓他報警抓你」、「沒有幫你老婆報警很好了XD」。

而圖片可見原PO老婆身穿黑色透膚絲襪，修長美腿一覽無疑，也有不少網友歪樓討論，「老婆腿好美哦」、「老婆的腿也太美了吧！好誘人」、「這個好」、「羨慕有腿可以拍」。原PO也在留言串自爆，當初就是被老婆的腿拐走的，羨煞一片網友。

(中時新聞網)