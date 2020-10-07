蘆洲五股分駐所警員陳冠彣、詹尚學日前行經五股區五福路巷弄內，發現牆邊有隻白面鼯鼠在發抖，在透過書社團「我是五股人」貼文協尋，不久後飼主發現立即前往派出所認領，並不斷感謝2警的熱心幫忙。

警方表示，牆邊有隻白面鼯鼠在發抖，詢問附近民眾也沒有人知道是誰的，於是用貓籠先將其帶回派出所安置，並餵食蘋果。陳等2員研判該白面鼯鼠應該是有人飼養，於是拍下照片並po上臉書社團「我是五股人」，希望能盡快找到飼主，果真不久後飼主趕至派出所認領。

飼主說，這隻白面鼯鼠已經養了很長一段時間，目前有點老了並且患有白內障，從家裡自行跑掉後非常擔心會遇到危險，已經找了一個晚上，幸好遇上人民保母，還悉心照料白面鼯鼠。

據了解，白面鼯鼠屬於臺灣特有亞種，身體暗赤褐色，尾巴黑褐色而面白，兩顆眼睛又圓滾滾水汪汪，相當討人喜愛，分布於1,000至3,000尺的低、中及高海拔針、闊葉林。

(中時 )