近來兩岸關係緊張，台灣的國防戰力成為了討論的焦點，而我國兵役制度的改制也成為了熱議議題，在台北市議員徐巧芯呼籲「全面徵兵、不分男女」後，徵兵制的議題網路聲量迅速飆漲，據統計，目前聲量已經是募兵制的3倍，顯示民眾對於國軍後備戰力的質疑。

對此，徐巧芯今天在臉書上貼文表示，教召延長止不住全面徵兵聲浪。不管網路聲量或媒體發布的民調，都得到相似結果。國防部想用貍貓換太子對民意裝傻以對「看來不是這麼容易的事」，一下就被看穿了！

徐巧芯指出，目前的新方案，會有很多衍生的問題，以後一個個提出來。而國防部最先需要對外說明的，是民眾、役男最關心的訓練的項目及內容有沒有更精實、更能讓受訓者具備實質戰力？若開戰，會先派12萬後備上前線，必須讓可能被徵召的人都準備好戰力投入。

未來「一年一訓」是固定訓練同一批人，是否會有一大部分人不管怎樣都不會中選？有沒有公平性的問題？對於我國企業是否有評估影響？有沒有溝通？徐巧芯認為，「動員後備」不只是國防部對役男的事，更是對整個社會的事，若沒有適切溝通即上路，未來恐怕會引發的爭議仍會持續。

徐巧芯直言，民眾的期待「恢復徵兵制」與這次提出的「後備方案」仍然有很大的差距，這種魚目混珠之術會成功嗎？看起來網友、民眾並不是那麼好騙的。

(中時新聞網)